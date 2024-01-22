Kütahya'da yolcu otobüsü yan yattı! Çok sayıda yolcu yaralandı!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde şöförün kaygan yolda hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan otobüs devrilirken içinde bulunan 18 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kütahya'da yolcu otobüsü yan yattı! Çok sayıda yolcu yaralandı!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Kaza, Gediz-Kütahya kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Eskişehir’e gitmekte olan İ.D. yönetimindeki 26 AR 017 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazada, yaralanan 18 kişi ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'da yolcu otobüsü yan yattı! Çok sayıda yolcu yaralandı!


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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