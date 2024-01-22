Acun, daha fazla kendine hakim olmadı Turabi'ye açtı ağzını yumdu güzünü! Sen problem aramaya gelmiş gibisin

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan konsey bölümünde Özgür'ün konuşmasına sinirlenen Turabi Özgür'e çok sert bir konuşma yaptı. Bu durum karşısında daha fazla kendine hakim olamayan Acun Ilıcalı, , "Burası Survivor. Buranın tek bir patronu var, o da benim" diyerek tepki gösterdi.

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Acun, daha fazla kendine hakim olmadı Turabi'ye açtı ağzını yumdu güzünü! Sen problem aramaya gelmiş gibisin

TV8 Ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star'ın dün yayınlanan bölümünde sinirler bir anda gerildi.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımda eleme potasına konulacak isimler yarışmacılar tarafından belirlendi.

Eleme potasına kırmızı takım kaptanı Özgür ve Bozok çıkartıldı.

Bu kapsamda da bir konuşma yapan Özgür,"Bazı kişiler takım kaptanını yazacak kadar şuursuz." deyince bu durumdan Turabi rahatsızlık duyarak sert bir tepki gösterdi.

Özgür'ün yorumuna karşılık çok sert tepki veren Turabi'ye Acun Ilıcalı geçit vermedi. Ilıcalı, "en problem aramaya gelmiş gibisin ya. Ne oluyor bir sakinleş. Sana bir şey diyen yok ki." diyerek Turabi'yi uyardı.

İşte yaşananlar:

"Bazı kişiler takım kaptanını yazacak kadar şuursuz"

Eleme adayının belirlediği konseyde Özgür ve Bozok'a 6'şar oy çıktı. Eşit sağlandığı için son karar takım kaptanı olan Özgür'e kaldı.

Yaşanan duruma tepki gösteren Özgür, "Bazı kişiler takım kaptanını yazacak kadar şuursuz. Turabi 'beni yazın' dedi ama kendisini yazdıracak cesareti olmadı herhalde o yüzden beni yazdırdı. Ne yazık ki ismimi yazan herkesin kolu Turabi'nin elinde. Turabi ne derse yapılıyor. Buna üzüldüm çünkü hepsi ayrı bir karakter. Erkek olarak yüzdesi en yüksek olan isimlerden biriyim. Turabi herhalde dersine iyi çalışmamış. Takımda organize işler olmasaydı kendi adımı da söyleyebilirdim ama aday olarak Bozok diyorum" dedi.

" Yalakalık yapıyorsun"

Konseyde Sercan ile tartışan Turabi, Özgür'ün "Şuursuz" demesine de sert çıkışarak "İsim yazmayla şuursuz olmanın hiçbir alakası yok. Bir isim yazdın diye bana çemkireceğine yüzüne karşı 'güvenmiyorum' diyen adama yalakalık yapmayı bırakacaksın. Bu saatten sonra sana da söylüyorum Sercan ve seni sürekli yazacağım kardeşim. Yazıyorum diye de bana hakaret etmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Acun, daha fazla kendine hakim olmadı Turabi'ye açtı ağzını yumdu güzünü!

Turabi'nin sözlerine sinirlenerek araya giren Acun Ilıcalı ise "Sen problem aramaya gelmiş gibisin ya. Ne oluyor bir sakinleş. Sana bir şey diyen yok ki. Turabi sen bu ortamı böyle geremezsin. Şu anda yaptığı doğru bir şey değil. Sen konseyde herkese 'Sen onu deme, sen bunu deme' diyorsun. Ne oluyoruz ya? Dingo'nun ahırı değil burası. Disipline mi alacaksın takımın hepsini? Hep beraber seni övelim istiyorsan. İnsanlara baskı kurarak müdahale ediyorsun. Burası Survivor ve tek bir patronu var o da benim" diyerek sitem etti.

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