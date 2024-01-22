Küçükçekmece'de dehşet dakikalar! Haraç alamadı diye, kurşun yağdırdı!

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da haraç alamadığı şahısa kurşun yağdırarak öldüren zanlıyı, bulunduğu adreste kıskıvrak yakaladı.

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Küçükçekmece'de dehşet dakikalar! Haraç alamadı diye, kurşun yağdırdı!

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul’da mermi yağdırıp işlediği cinayet sonrası kayıplara karışan zanlı Tekirdağ’da yakaladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların ve olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde haraç vermediği için öldürülen Hakan Özer, cinayetinin zanlısı S.Ç.’yi Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesinde olduğunu tespit etti.

Küçükçekmece'de dehşet dakikalar! Haraç alamadı diye, kurşun yağdırdı!

Ekipler S.Ç.’nin adresini tespit ettikten sonra belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde yapılan ev aramasında 35 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet dolu fişek, 1 adet çelik yelek, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.
Yapılan operasyonda S.Ç. ve olayla bağlantılı olan, K.A, E.A. ve Y.Y.’de gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyette ki işlemleri sürüyor.

Küçükçekmece'de dehşet dakikalar! Haraç alamadı diye, kurşun yağdırdı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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