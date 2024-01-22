Tadı damaklarda kalan bu baklavanın püf noktası, içinde kül olması!

Amasya’nın Aydınca köyünde geleneksel olarak hazırlanan 'küllü baklava'yı yiyen bir daha yiyiyor. Köyde öğretmenlerin hayata geçirdiği projeyle bu ilginç geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

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Tadı damaklarda kalan bu baklavanın püf noktası, içinde kül olması!

Amasya’nın Aydınca köyünde el emeğiyle hazırlanan tatlı türü baklavanın yapımında “kül” kullanılıyor.
Aydınca köyünde, hamurun oluşmasında kullanılan suya katılan külün geleneksel ‘küllü baklava’ya gevreklik kazandırdığı belirtiliyor. Köyde öğretmenlerin hayata geçirdiği projeyle bu ilginç geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor. Odun ateşinin külünü elekten geçirip süzen kadınlar, önce suyla karıştırıyor. Birkaç gün dinlendirilen su sonra hamura katılıyor. Yüz yılı aşkın süredir uygulanan bu geleneksel yöntemin tatlıya gevreklik ve lezzet kattığı düşünülüyor.

Tadı damaklarda kalan bu baklavanın püf noktası, içinde kül olması!

Okulda ‘küllü baklava köşesi’

Aydınca Şehit Şaban Gökçe Ortaokulu öğretmenleri, bu ilginç tatlının yapımının kayıtlara alınıp gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla araştırma projesi başlattı. Okulda ‘küllü baklava köşesi’ oluşturuldu. Okula davet edilen nineler torunlarıyla birlikte hamur açtı. Ninelerini dikkatle takip eden öğrenciler ceviz ve şerbet katılıp köy fırınlarında odun ateşinde pişirilen bu özel tatlının yapımındaki püf noktaları öğrenmeye çalıştı.

Tadı damaklarda kalan bu baklavanın püf noktası, içinde kül olması!

Nineler okulun yolunu tuttu

Unu küllü suyla karıp hamura dönüştüren 4 çocuk, 11 torun sahibi Nihal Korkut (68), “Küllü su, tatlının gevrek olmasını sağlıyor. Tatlıya lezzet veriyor. Kül olmazsa olmaz. Torunlarımız da eski geleneklerimizi bilsinler” dedi.
Okula giderek yeniden eğitim-öğretime başlamış gibi heyecan duyan 4 çocuk, 13 torun sahibi Nevin Mutlu (70) da ninelerinden öğrendikleri tatlıyı okulda torunlarına öğretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tadı damaklarda kalan bu baklavanın püf noktası, içinde kül olması!

Güllü mü, küllü mü

Okul öğretmenleriyle yaptığı araştırma projesi konulu toplantıda, tatlının adını ilk duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Önce yanlış anladığımı sandım. 'Güllü mü, küllü mü?' diye yeniden sordum. Sonrasında işin içinden bambaşka bir araştırma projesi çıktı. En az 150-200 yıllık bir kültürün devamlılığı sağlanıyor” şeklinde konuştu.
Nineler ve torunlarıyla görüşen Türkmen, projeyi sürdürecek olan Okul Müdürü Ferhat Karapelit, proje sorumlusu Türkçe Öğretmeni Deniz Arslan ile ekibini kutladı.

Tadı damaklarda kalan bu baklavanın püf noktası, içinde kül olması!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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