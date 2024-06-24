Korsan taksici, aracına binen kadına dehşeti yaşattı!

E-5 karayolunda ilginç görüntüler kayda alındı. Uygulama üzerinden korsan taksiye binen kadın, teşhirciliği yaptığı ileri sürülen sürücüyle yaşadığı tartışmanın sonunda itilerek araçtan atıldı.

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Korsan taksici, aracına binen kadına dehşeti yaşattı!

E-5 karayolunda uygulama üzerinden korsan taksiye binen kadın, teşhirciliği yaptığı ileri sürülen sürücüyle yaşadığı tartışmanın ardından araçtan atıldı.

Olay, geçtiğimiz 8 Haziran Cumartesi günü saat 22.45 sıralarında E-5 Karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Boğazköy'de akşam saatlerinde uygulamadan korsan taksi çağıran Aslıhan A. (35), bir süre sonra kendisini arayan korsan taksicinin aracına bindi. Yolculuğa başlayan sürücü, kadınla sohbet etmek istedi. Ancak kadın kendisini dinlemeyerek yolculuğa devam etti.

Korsan taksici, aracına binen kadına dehşeti yaşattı!

ARAÇTA SEYİR HALİNDEYKEN KADINI YOLA ATTI

Bir süre sonra Mecidiyeköy mevkisine geldikleri esnada sürücü, kadından peçete istedi. O esnada yanına bakan kadın, iddiaya göre sürücünün teşhircilik yaptığını gördü. Bunun üzerine kadın cep telefonuyla kayıt almak istedi ancak sürücü ona müdahale edince aralarında arbede çıktı. Daha sonra sinirlenen sürücü, kadına ağır küfürler ederek hakaret etti. Araç yavaşladığı esnada ise inmek isteyen kadın sürücü tarafından kapısı aşılarak dışarıya atıldı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Korsan taksici, aracına binen kadına dehşeti yaşattı!

KADINI ARAÇTAN ATAN ŞAHSI POLİS YAKALADI

Olayın ardından yola düşmesi sonucu yaralanan kadın, yardım etmesi için aradığı arkadaşıyla birlikte tedavi olmak için hastaneye gitti. Tedavisi sonrası emniyete giden Aslıhan A. sürücüden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen Şişli polisi, yaptığı çalışmada ilk olarak aracın plakasını tespit etti. Buradan yolan çıkan polis ekipleri, 38 AFH 826 plakalı aracın sürücüsünün Ersin A. olduğunu belirledi.

Korsan taksici, aracına binen kadına dehşeti yaşattı!

KADINI ARAÇTAN İTEN SÜRÜCÜYE ADLİ KONTROL

Şahıs ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Ersin A., hakkında “cinsel taciz”, “kasten yaralama” ve “tehdit-hakaret” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahsı adli makamlarca adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Korsan taksici, aracına binen kadına dehşeti yaşattı!

KORSAN TAKSİCİYE 32 BİN YOLCUSUNA 2 BİN LİRA CEZA

Ayrıca “Korsan Taksicilik” yaptığı tespit edilen sürücü Ersin A.'ya 32 bin 233 lira, yolcu Aslıhan A.'ya ise korsan taksi kullanmaktan 2 bin 143 lira idari para cezası uygulandı. Ersin A.‘nın aracı ise trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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