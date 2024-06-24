TFF’den, Arda Güler açıklaması! Milli Takım antrenmanında neler yaşandı?

TFF'den Arda Güler açıklaması! Antrenmanda yaşanan olay sonrası tepki çeken birçok görüntü oldu. TFF açıklama yaptı.

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TFF’den, Arda Güler açıklaması! Milli Takım antrenmanında neler yaşandı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Arda Güler ile ilgili çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

TFF şu açıklamayı yaptı

Bu akşam A Milli Takımımızın antrenmanı sırasında televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya platformlarında yayıldı.

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Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, oyuncularımız ve teknik heyetimiz, Çekya maçı için kendisini en sağlıklı şekilde hazırlamak için kendi başlarına çalışması konusunda anlaştılar.

Arda Güler, ilgili videoda gösterilen çalışma kapsamında değildi ve daha sonra koruyucu lineer çalışmasına yönlendirildi. Türk Milli Takımına gönül verenlerin bu tür içeriklere güvenmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

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