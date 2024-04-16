Konya’da 'U' dönüşü yapan tıra çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!

Konya’da 'U' dönüşü yapan tıra çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Konya’da 'U' dönüşü yapan tıra çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!

Konya’da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Konya Aksaray Kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine U dönüşü yapmak isteyen R.T. yönetimindeki 42 AUF 748 plakalı tıra Aksaray'dan Konya yönüne seyir halinde olan Yasin Konukçu idaresindeki 68 DU 555 plakalı motosiklet çarptı.

Konya’da 'U' dönüşü yapan tıra çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!

Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü savrulurken, yol kenarına park eden tır sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Yasin Konukçu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya’da 'U' dönüşü yapan tıra çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!

Polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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