Konya’da feci olay! Semaverde çay demlemek için tiner döktü, olanlar oldu!

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kişi çay demlemek istediği semavere döktüğü tinerin patlaması sonucu yaralandı.

Olay, Ereğli İlçesi Şinasi Mahallesi Karaman çevre yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, iş yeri sahibi Ercan Yıldırır (41), açık alanda çay demlemek için hazırladığı semavere tiner döktü. Yıldırır, tinerin bir anda patlaması sonucu yaralandı.

Semaverden yükselen alevler, Ercan Yıldırır’ın bacak, kol ve elleri ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Yıldırır, çevredekilerin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yer ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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