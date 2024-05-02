Türkiye'de geliri düşen Starbucks, ürünlerine zam yaptı!

İsrail destekcisi Starbucks, Türkiye'de Gazze için protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalınca, ürünlerine zam yaptı.

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Türkiye'de geliri düşen Starbucks, ürünlerine zam yaptı!

Gazze'ye yönelik saldırılar sonrası İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Starbucks, Türkiye ürünlerine zam yaptı.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın geliri ocak-mart döneminde azaldı.

Türkiye'de geliri düşen Starbucks, ürünlerine zam yaptı!

Buna göre, şirketin gelirleri ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalışla yaklaşık 8,6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde artış göstermesi beklenen Starbucks'ın aynı mağaza satışları da yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetti. Starbucks mağazalarının trafiği de yüzde 6 azaldı.

Türkiye'de geliri düşen Starbucks, ürünlerine zam yaptı!

45 LİRADAN 70 LİRAYA YÜKSELDİ

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, gelirlerinde düşüş yaşayan dünyaca ünlü kahve zinciri Türkiye fiyatlarına da bu yıl ikinci kez zam yaptı.

Bu yıl 45 lira olan küçük boy (Tall) filtre kahve fiyatını 60 liraya çıkartan Starbucks aynı ürünün satış fiyatını 70 lira yaptı. Filtre kahvenin internet üzerinde sipariş verilen platformlardaki fiyatı ise 85 lira oldu.

İşte Starbucks'ın yaz döneminde geçerli olan yeni fiyat listesi:

Türkiye'de geliri düşen Starbucks, ürünlerine zam yaptı!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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