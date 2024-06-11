Koltuk altı kararıyorsa bunu yapın! Koltuk altınız bembeyaz olacak

Koltuk altı kararmasına iyi gelen karışım! Koltuk altı bembeyaz oluyor. Yazımızda tüm detayları görebilirsiniz.

YAYINLAMA
Google News
Koltuk altı kararıyorsa bunu yapın! Koltuk altınız bembeyaz olacak

Koltuk altı kararması, ciltte pigment artışından kaynaklanan bir durumdur ve estetik açıdan rahatsız edicidir. Genel olarak tıraş, sürtünme, terleme, deodorant kullanımı ve hormonların değişmesi nedeniyle ortaya çıkar. Bu durumun önüne geçmek için evde yapabileceğiniz bazı doğal yöntemler var.

Koltuk altı kararmasına karşı doğal bir çözüm için bir kabın içinde bir tatlı kaşığı pirinç, bir tatlı kaşığı sirke ve bir tatlı kaşığı yoğurdu iyice karıştırın.

Bu karışımı koltuk altınıza sürün ve on dakika bekletin. Süre dolduktan sonra ılık suyla durulayın ve pudra sürün.

Sıcak havalarda buna dikkat edin! Sağlığınız tehlikede olabilirSıcak havalarda buna dikkat edin! Sağlığınız tehlikede olabilir

Karne alacak öğrencileri ilgilendiriyor! Hak sahibi olana 5 bin TL verilecekKarne alacak öğrencileri ilgilendiriyor! Hak sahibi olana 5 bin TL verilecek

Tatile çıkacaklar dikkat! Dolandırıcıların hedefinde olabilirsinizTatile çıkacaklar dikkat! Dolandırıcıların hedefinde olabilirsiniz

Bu kürü sık sık uygularsanız, koltuk altı renginizin kademeli olarak açıldığını göreceksiniz.

Koltuk altı kararmasına yardımcı olmak için doğal yollardan bazıları şunlardır:

Limon Suyu: Limon suyu, cilt rengini açmak için iyi bir doğal ağartıcıdır. Limonun dilimlerini doğrudan koltuk altınıza sürün veya pamuk yardımıyla limon suyunu sürün. Uygulamadan sonra cildi nemlendirmek çok önemlidir.

Karbonat: Ciltteki ölü hücreleri temizleyen karbonat, koltuk altı kararmasını önleyebilir. Karbonatı suyla karıştırın ve koltuk altınıza nazikçe masaj yaparak sürün, ardından durulayın.

Aloe Vera: Aloe vera jelinin cilt rengini açıcı ve yatıştırıcı bir etkisi vardır. Koltuk altınıza taze aloe vera jelini sürüp on ila yirmi dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz.

Hindistancevizi Yağı: İçinde bulunan E vitamini sayesinde cilt rengini açabilir. Hindistancevizi yağı, koltuk altınıza masaj yaparak sık sık kullanılabilir.

Elma Sirkesi: Doğal asitler içeren elma sirkesi, ölü hücreleri temizler ve cildi renklendirir. Elma sirkesini koltuk altınıza pamuk yardımıyla sürün. Kurumasını bekledikten sonra durulayın.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sıcak havalarda buna dikkat edin! Sağlığınız tehlikede olabilir
Sıcak havalarda buna dikkat edin! Sağlığınız tehlikede olabilir
Hep yorgun hissediyor musunuz? Bu sorundan hemen kurtulacaksınız
Hep yorgun hissediyor musunuz? Bu sorundan hemen kurtulacaksınız
Canan Karatay'dan ömür uzatan tavsiye! Günde sadece bir avuç yiyin
Canan Karatay'dan ömür uzatan tavsiye! Günde sadece bir avuç yiyin
Ebru Şallı cildi kaymak gibi yapan o karışımı paylaştı! O kür sizi 10 yaş gençleştirecek
Ebru Şallı cildi kaymak gibi yapan o karışımı paylaştı! O kür sizi 10 yaş gençleştirecek
Son Haberler
İçişleri Bakanı Yerlikaya, duyurdu: “Sibergöz-44” başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, duyurdu: “Sibergöz-44” başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar! 11 Haziran 2024 Salı güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar! 11 Haziran 2024 Salı güncel altın fiyatları
Koltuk altı kararıyorsa bunu yapın! Koltuk altınız bembeyaz olacak
Koltuk altı kararıyorsa bunu yapın! Koltuk altınız bembeyaz olacak
Emekçiler CHP'den hakkını istiyor |11 Haziran Salı tüm gazete manşetleri
Emekçiler CHP'den hakkını istiyor |11 Haziran Salı tüm gazete manşetleri
Vitamin hapların yan etkisi var mı? Kullanmak doğru olur mu?
Vitamin hapların yan etkisi var mı? Kullanmak doğru olur mu?
Uzmanlar bile faydalarına şaşıyor! Omega 3 deposu bitkinin bilinmeyen faydaları
Uzmanlar bile faydalarına şaşıyor! Omega 3 deposu bitkinin bilinmeyen faydaları
Çok Okunanlar
Emekçiler CHP'den hakkını istiyor |11 Haziran Salı tüm gazete manşetleri
Emekçiler CHP'den hakkını istiyor |11 Haziran Salı tüm gazete manşetleri
Kavrulacağız! Sıcaklıklar daha da artıyor: 11 Haziran Salı illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları
Kavrulacağız! Sıcaklıklar daha da artıyor: 11 Haziran Salı illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar! 11 Haziran 2024 Salı güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar! 11 Haziran 2024 Salı güncel altın fiyatları
Banka personel alımı yapacak! Türkiye Finans Bankası iş başvurusu
Banka personel alımı yapacak! Türkiye Finans Bankası iş başvurusu
Sadece çok çay kahve içenlerde görülüyor! Bu saatten sonra asla tüketmeyin
Sadece çok çay kahve içenlerde görülüyor! Bu saatten sonra asla tüketmeyin
Şeker hastaları artık rahat edecek! Günde sadece 40 dakika bunu yapın
Şeker hastaları artık rahat edecek! Günde sadece 40 dakika bunu yapın
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı