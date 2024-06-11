Koltuk altı kararıyorsa bunu yapın! Koltuk altınız bembeyaz olacak

Koltuk altı kararması, ciltte pigment artışından kaynaklanan bir durumdur ve estetik açıdan rahatsız edicidir. Genel olarak tıraş, sürtünme, terleme, deodorant kullanımı ve hormonların değişmesi nedeniyle ortaya çıkar. Bu durumun önüne geçmek için evde yapabileceğiniz bazı doğal yöntemler var.

Koltuk altı kararmasına karşı doğal bir çözüm için bir kabın içinde bir tatlı kaşığı pirinç, bir tatlı kaşığı sirke ve bir tatlı kaşığı yoğurdu iyice karıştırın.

Bu karışımı koltuk altınıza sürün ve on dakika bekletin. Süre dolduktan sonra ılık suyla durulayın ve pudra sürün.

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Bu kürü sık sık uygularsanız, koltuk altı renginizin kademeli olarak açıldığını göreceksiniz.

Koltuk altı kararmasına yardımcı olmak için doğal yollardan bazıları şunlardır:

Limon Suyu: Limon suyu, cilt rengini açmak için iyi bir doğal ağartıcıdır. Limonun dilimlerini doğrudan koltuk altınıza sürün veya pamuk yardımıyla limon suyunu sürün. Uygulamadan sonra cildi nemlendirmek çok önemlidir.

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Karbonat: Ciltteki ölü hücreleri temizleyen karbonat, koltuk altı kararmasını önleyebilir. Karbonatı suyla karıştırın ve koltuk altınıza nazikçe masaj yaparak sürün, ardından durulayın.

Aloe Vera: Aloe vera jelinin cilt rengini açıcı ve yatıştırıcı bir etkisi vardır. Koltuk altınıza taze aloe vera jelini sürüp on ila yirmi dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz.

Hindistancevizi Yağı: İçinde bulunan E vitamini sayesinde cilt rengini açabilir. Hindistancevizi yağı, koltuk altınıza masaj yaparak sık sık kullanılabilir.

Elma Sirkesi: Doğal asitler içeren elma sirkesi, ölü hücreleri temizler ve cildi renklendirir. Elma sirkesini koltuk altınıza pamuk yardımıyla sürün. Kurumasını bekledikten sonra durulayın.