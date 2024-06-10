Tatile çıkacaklar dikkat! Dolandırıcıların hedefinde olabilirsiniz

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları tatil dolandırıcılarına karşı uyarıyor. "Tatil fırsatı" gibi reklamlara dikkat edin. Tesislerin güvenilirliğini belirlemek için öncelikle "www.tursab.org.tr" ve "www.kulturturizm.gov.tr" adreslerini ziyaret edin.

Web Sitelerinin Kopyalanmasına Karşı Korunma

Dolandırıcılar, seyahat acenteleri ve otellerin web sitelerini kopyalayarak müşterileri aldatma yeteneğine sahiptir. Bu nedenle, rezervasyon yapmadan önce ilgili internet sitesinin resmi olarak kayıtlı olduğundan emin olun. Ek olarak, rezervasyon tamamlandıktan sonra otel ile iletişime geçilerek rezervasyonun doğruluğundan emin olunmalıdır.

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Düşük maliyetli tatil fırsatlarına dikkat edin. Mümkünse, ödeme otel girişinde yapılmalı ve resmi hesaplara aktarılmalıdır. Ek olarak, otel yetkilisi olduğunu iddia eden kişilerin hesabına kesinlikle ödeme yapılmamalıdır.

Tatil planı yapan herkesin bu önlemleri alarak rahat ve güvenli bir tatil geçirmesi garanti edilmelidir. Tatilseverleri dolandırıcılıktan korumak için emniyet ve ilgili kurumlar gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyor.