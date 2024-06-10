Karne alacak öğrencileri ilgilendiriyor! Hak sahibi olana 5 bin TL verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğitime yardımcı olmaya devam ediyor. Karnesini getiren öğrencilere 5.500 TL destek sağlanacak. Bu destek, dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitimine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

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Karne alacak öğrencileri ilgilendiriyor! Hak sahibi olana 5 bin TL verilecek

25 yaş altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından önemli bir destek sağlanıyor. Ailelerinin yaşadığı ilden farklı bir ilde üniversite eğitimi alan öğrenciler, bu destek kapsamında 1250 TL destek alacak. Öğrenciler toplam 5.500 TL destek alacaklar.

Ek olarak, ailesinin yaşadığı ilden farklı bir ilde üniversiteye giden öğrencilere toplamda dört kez 5.000 TL yol yardımı sağlanacak. Öğrencilerin ailelerini ziyaret etmeleri ve sosyal bağlarını güçlendirmeleri bu desteğin bir sonucu olacaktır.

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Başvuru Yöntemi

Öğrenciler, ailelerinin yaşadığı ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilirler. Öğrenciler başvurularını tamamladıktan sonra biletler alacak ve aileleriyle daha sık görüşebilecekler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu destekler, dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitimlerine katkıda bulunurken aynı zamanda sosyal bağların güçlendirilmesine de yardımcı olur. İleride bu desteklerin artması bekleniyor, böylece öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatlarına daha fazla destek sağlanacak.

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