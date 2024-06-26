Kocaeli'de müdür yardımcısına kanlı pusu!

Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, evinin önünden aracına bindiği sırada henuz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

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Kocaeli'de müdür yardımcısına kanlı pusu!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir lisede müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, evinin önünden aracına bindiği sırada henuz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kocaeli'de müdür yardımcısına kanlı pusu!

Hastaneye kaldırılan Çoğaç hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.Çayırova'nın Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kocaeli'de müdür yardımcısına kanlı pusu!

Çoğaç, tabancayla açılan ateşte başından ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'de müdür yardımcısına kanlı pusu!

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç’'n evinin yakınında beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de müdür yardımcısına kanlı pusu!

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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