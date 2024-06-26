Son dakika! AK Parti'nin kurucu üyelerindendi: Eski bakan Yaşar Yakış vefat etti

AK Parti'nin kurucu üyesi, eski bakan Yaşar Yakış tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 85 yaşında hayatını kaybeden Yakış, 2002 yılında kurulan ilk AK Parti hükümetinin Dışişleri Bakanı'ydı.

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Son dakika! AK Parti'nin kurucu üyelerindendi: Eski bakan Yaşar Yakış vefat etti

AK Parti'nin kurucu üyesi, eski bakan Yaşar Yakış tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 85 yaşında hayatını kaybeden Yakış, 2002 yılında kurulan ilk AK Parti hükümetinin Dışişleri Bakanı'ydı.

Eski bakan ve bürokrat Yaşar Yakış, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Yakış, 2002 yılında kurulan ilk AK Parti hükümetinin Dışişleri Bakanı'ydı.AK Parti'nin ilk dışişleri bakanı Yaşar Yakış, 85 yaşında hayatını kaybetti. Yakış, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

AK Parti'nin kurucu üyelerindendi: Eski bakan Yaşar Yakış vefat etti

YAŞAR YAKIŞ KİMDİR?

1938'de Düzce'de doğan Yakış, ilk yurt dışı görevinde Anvers Başkonsolosluğu muavin konsolosluğuna atandı. Yakış; Lagos, Roma ve Şam Büyükelçilikleri ile Brüksel’deki NATO Daimi Temsilciliğinde de çeşitli görevler üstlendi.

Yakış, 1985 yılında, Türkiye Cumhurbaşkanı'na, İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite Başkanlığı görevinde sekreterya hizmeti sunmak üzere kurulan İSEDAK Koordinasyon Kurulu’nu kurarak başkanlığını da üstlendi.

1988 yılında Riyad Büyükelçiliği görevine atanan Yakış, daha sonra sırasıyla Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana’daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu. 1992-1995 yıllarında Büyükelçi Yakış, Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

AK Parti'nin kurucu üyelerindendi: Eski bakan Yaşar Yakış vefat etti

AK PARTİ'NİN KURUCU ÜYESİYDİ

2001 yılında Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli oldu ve AK Parti'nin kurucu üyesi olarak siyasete atıldı. Partinin Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü. Yakış, 3 Kasım 2002’de düzenlenen genel seçimlerde Düzce’den milletvekili seçildi, 18 Kasım 2002 tarihinde de Dışişleri Bakanı olarak atandı. Daha sonraki hükûmet değişikliğinde görevini Abdullah Gül'e bıraktı.

2016'DA İHRAÇ EDİLDİ

Milletvekilliğini bıraktıktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi.

Yakış, 28 Mart 2016'da AK Parti'den ihraç edildi. AK Parti; Çalık'ın partiden ihracının sebebini, "Devlet içine nüfuz etmiş, ulusal güvenliğimizi tehdit eden legal görünümlü illegal yapının yayın organlarında yaptığı açıklamalar ile tüzüğümüz gereği, gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunması" olarak açıklamıştı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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