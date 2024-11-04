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Kısa süre önce kızını kaybetmişti! Mazhar Alanson'u gören tanıyamadı

Geçtiğimiz haftalarda MFÖ grubu üyelerinden Mazhar Alanson'un 50 yaşındaki kızı Eda Alanson hayatını kaybetti. Önceki akşam bir balıkçıdan çıkan Mazhar Alanson, evlat acısıyla sarsıldı.

Kısa süre önce kızını kaybetmişti! Mazhar Alanson'u gören tanıyamadı
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MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson geçen ay kanser nedeniyle öldü.

Ünlü sanatçı, kızının vefatından yalnızca 20 gün sonra sahneye çıktı. Muzaffer Alanson, konsere "Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür." diye seslenir. Müzik sizin için bir dert ortağıdır. "Müzik yaralanmış bir ruha şifadır" dedi.

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Önceki akşam eşi Biricik Suden ile Tarabya'da bir balık restoranından çıkarken görüntülenen Alanson, tarifsiz bir acı yaşadı.

Bitkin olduğunu gösteren Mazhar Alanson konuşmak için de zorlandı. Soruları yutkunarak yanıtlayan ünlü müzisyen, "Zor..."

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