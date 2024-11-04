Asgari ücret ne kadar olacak? S&P asgari ücret beklentisini açıkladı

Türkiye'nin kredi notununa ilişkin kararın ardından kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill değerlendirmelerde bulundu.



Bu yıl içerisinde S&P, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-ye yükseltti. Bununla birlikte, kredi notu görünümü durağan olarak belirlendi.

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Gill, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesinin sonuçlarını göstermeye başladığını belirterek, "Ekonomi yeniden dengeleniyor." Ağustos itibarıyla, 12 aylık cari açık GSYH'nin yaklaşık %1 seviyesinde.bilgilerini paylaştı.



Kredi notu görünümünün durağan olduğunu anımsatan Gill, "Bunun nedeni, ileriye dönük olarak, dezenflasyon ve yeniden dengeleme programının bir sonraki aşamasının uygulanmasının muhtemelen biraz daha zorlayıcı olması."" yorumunu yaptı.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Gill, "Beklentimiz, asgari ücretin enflasyon hedefi ile geçen yıl ve bu yılın sonundaki enflasyon arasında bir ortalamada artırılması yönündedir." Başka bir deyişle, hedef olan %17'nin ortalaması yaklaşık %30-% Yaşam maliyetleri önemli ölçüde arttığından, bu açıkça önemli bir karar.dedi.

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Gill, Merkez Bankası'nın 2025'in ilk çeyreğinin sonunda ilk faiz indirimini gerçekleştireceğini belirtti. S&P, kasımda faiz indirimi beklediğini açıklamıştı.