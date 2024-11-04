Acun Ilıcalı çok sert konuştu! Yapı açıklaması gündem yarattı

Trendyol Süper Lig'in on birinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda çarpıcı ifadeler kullandı.



BARIŞ İSTİYORUZ



Ilıcalı, "Aynı vatanın evlatlarıyız" dedi. Futbolda tansiyonun düşmesini arzu ediyoruz. Rekabet olsun ama kin ve husumet olması gerekmez. Başkanım ve tüm yönetici arkadaşlarım bu fikirde aynı fikirde. Tansiyon düşsün ve barış olsun istiyoruz. Rekabetin sona ermesine rağmen saha içinde kalsın. Maalesef ülkemiz son zamanlarda futbol oynamıyor.

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Ilıcalı, "Bugün yeni bir hakem rezaleti yaşandı. Yapılanlar gerçekten kötü. Bu konuda skandal kararlar alındı. Genç hakem arkadaşımız maçı kontrol etmeye çalıştı ama başaramadı. "Sen çok gençsin, operasyon işlerinden habersizsin, dur" dediler ve VAR uyarılarıyla maç nasıl katledilir. Hakemler futbolu öldürdü. Hakem sorunu çok önemlidir. VAR kararlarına sert tepki gösterdi ve "VAR'dan tüm rezaletler ortaya çıktı" dedi.



Hatalı kararlara dikkat çeken Ilıcalı, "Hakemin verdiği kararlara müdahale edildi" dedi. Eller fark edilmedi. Trabzonspor için gol olabilecek bir pozisyon verilmedi. Adalet yerine ayrıcalık istiyoruz. Trabzonspor kazansa da devre arası infaz kararı çıkmasın. İkinci yarıda nasıl telafi ederiz diye operasyon yapılmaması gerektiğini belirtti.

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Sarı-lacivertli yönetici, "Yapı diyoruz, mizaha vurarak kendilerini deşifre ediyorlar." Gülüyorum. Bu hakemler Türk futboluna son verecek. Yapının ne olduğunu gördünüz, alın. Arda kardeşler, Galatasaray deplasmanında oynarken futbol oynadılar. Daha sonra Beşiktaş maçını kazandı. Atilla Karaoğlan çeşitli yerlerde katliam yaptı. Bu hakemlere destek vermek isteyen herkes bunu yapabilir. Maalesef şu anda MHK Başkanı'mızdan istediğimiz yanıt alamadık. Bu konular devam ediyor. Olayları takip ediyor. TFF'ye de seslendi ve "TFF'nin alacağı kararlara güveniyoruz; mutlaka bir şey olacaktır" dedi.