Son dakika! Enflasyon rakamları belli oldu! Enflasyon ne kadar oldu? İşte, Ekim ayı enflasyon oranları

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika: Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,58, aylık %2,88 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANLARI DA BELLİ OLACAK

Ev, işyeri sahipleri ve kiracılarını yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, güncel TÜFE verilerine göre kira sözleşmelerinde artış yapılacak.

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Kaynak:Haber7

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Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, TÜFE'ye göre belirlenecek kira artış oranları hem ev sahipleri hem de iş yeri sahipleri için netleşmiş olacak.



EYLÜL'DE ENFLASYON ORANLARI NE KADAR ARTTI?



Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre %2,97 ve yılbaşından itibaren %35,86 arttı. Yıllık enflasyon %49,38 idi.