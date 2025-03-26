Kırmızı bültenle aranıyordu: Daltonlar çetesinin ''Dayı'' sı yakalandı! İşte, önemli ayrıntılar haberimizde...

Daltonlar çetesinin yönetici kadrosundan "Dayı" lakaplı Fatih Uzunyayla, Yunanistan'da yakalandı. Geçtiğimiz günlerde de örgüt yöneticisi Ahmet Mustafa Timo da Irakta yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Kırmızı bültenle aranan Daltonlar organize suç örgütünün yöneticilerinden "Dayı" lakaplı Fatih Uzunyayla, Yunanistan'da yakalandı.

Uzunyayla, 2021 yılında Eyüpsultan'da bir kafeye yapılan ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının azmettiricisi olarak yargılanmıştı. Müebbet hapis ve 39 yıl hapis cezası alan Uzunyayla için, suç örgütü yöneticisi olmak, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, oto hırsızlığı, cinayet suçlarından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılmıştı.

Uzunyayla, önceki gün Yunanistan'ın Selanik kentinde yaşadığı evin balkonunda polisin düzenlediği baskınla yakalandı.

Uzunyayla'nın Selanik'te iki hafta önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla da bağlantısı olduğu belirtildi.

AHMET MUSTAFA TİMO IRAK'TA YAKALANDI

Geçtiğimiz günlerde "Daltonlar" suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti.

Timo, "Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek", "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Yağma", "Silahlı tehdit", "Mala zarar verme", "Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma", "Otomobil hırsızlığı" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi 31 farklı suçtan aranıyordu.

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IRAK BAŞKONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI

Çete, Timo'nun Irak'ta yakalanmasına misilleme olarak Irak Başkonsolosluğu'na uzun namlulu silahla saldırı düzenlemişti. Saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli yakalanmıştı.

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