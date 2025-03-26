Ramazan Bayramı öncesi maaşlar erken ödenecek mi?

Bayram Öncesi Ödeme Yapılabilir Mi?

Bayramdan önce maaş ödemelerinin yapılması, geçmiş yıllarda sıkça görülen bir durumdur. Özellikle kamu kurumlarının bayram öncesi ödeme yapması, vatandaşların bayram için hazırlıklarını yapabilmelerini kolaylaştırıyor. Bu yıl da benzer bir uygulama bekleniyor olsa da, resmi bir duyuru olmadığı için kesin bir tarih vermek şu an mümkün değil.