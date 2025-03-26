Narin Güran Cinayetinde yeni gelişme! Amca Salih Güran konuştu: Yeğenim bir vahşet sonucu öldürülmüştür

Gözaltındayken köydeki o günkü birçok şüpheli araç ve benim aracımın o günkü farklı saatlerdeki hareketliliği bana askeri üs kamerasından çok net bir şekilde gösterilmişken kameraların silindiğini iddia etmek apaçık bir kasıt değil midir? Örneğin öğleden önce mısır tarlası civarında alt yolda benim aracımı bana dara 2 kamerasından gösterdiler... Ben şimdi Nevzat'ın aracının 19 gün sonra hem de başka kameradan tespit edildiğine nasıl inanayım? Nevzat benden önce tespit edilseydi benimle ilgili herhangi bir kurgusu olacak mıydı?