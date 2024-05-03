Kira zam oranları belli oldu! Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren işte o, oran!

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3,18 yıllık yüzde 69,80 olurken, kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren artış oranı ise yüzde 59,64 olarak açıklandı.

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Kira zam oranları belli oldu! Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren işte o, oran!

Kira zam oranları belli oldu... Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren işte o, oran!

Türkiye'nin nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 3,18 artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 69,80'e yükseldi. Kira artış oranı ise yüzde 59,64 olarak belirlendi.Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3,18 yıllık yüzde 69,80 oldu.

Kira zam oranları belli oldu! Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren işte o, oran!

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 59,64 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 59,64 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 57.50 olmuştu.

Kira zam oranları belli oldu! Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren işte o, oran!

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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