Son dakika! Yıllık Enflasyon rakamları 69,80 olarak açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon nisan ayında yüzde 3,18 artış göstererek yıllık bazda yüzde 69,80 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.

Nisan ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye'nin nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 3,18 artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 69,80'e yükseldi.ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 oldu. Enflasyon oranı dört aylık süreçte ise yüzde 18,72 olarak kaydedildi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık oldu.

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Buna karşılık, 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde nisan ayı enflasyon artış beklentisi yüzde 3,25 olmuştu. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya gerilemişti.

AA Finans enflasyon beklenti anketinde nisan ayında enflasyonun yüzde 3,22 artacağını tahmin edilmişti. Yıllık enflasyonun ise yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülmüştü. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,65 olmuştu.

Reuters anketinde enflasyonun aylık bazda yüzde 3,4 artacağı bekleniyordu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 70,3 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıkması öngörülmüştü. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,5 olarak gerçekleşmişti.

İŞ YERİ KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Enflasyon rakamları ile birlikte nisan ayı iş yeri kira zam oranı da belli oldu.

Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor. 12 aylık ortalama enflasyon nisan ayında yüzde 59,64 oldu.

Buna göre kontrat süresi bu ay dolan iş yeri sahiplerine kiraları için yüzde 59,64 oranında zam yapılabilecek.

ÖNCÜ GÖSTERGELER NEYE İŞARET ETTİ?

Öncü göstergeler de enflasyonda artışa işaret etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,89 yükseliş kaydetti. Toptan fiyatlar ise yüzde 4,87 arttı. Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 78,81, toptan fiyatlar 65,94 yükseldi.

Türk-İş verilerine göre gıda fiyatları nisan ayında yüzde 5,55 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 74,88 olarak hesaplandı.

Nisan ayında açlık sınırı, 17 bin 725 liraya yükselerek bu yıl ilk kez asgari ücreti geride bıraktı. Asgari ücret ocak ayında 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

MAYISTA ZİRVE, İKİNCİ YARIDA SERT DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Merkez Bankası, enflasyonun mayısta zirve yaptıktan sonra yılın ikinci yarısında düşüş eğilimine girmesini öngörüyor.

Yıllık enflasyonda zirve beklentisi yüzde 73-75 bandında tahmin ediliyor.

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