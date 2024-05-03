65 yaş üstüne dev destek! Bakan o destekleri tek tek açıkladı

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan son açıklamaya göre, yaşlı vatandaşlar için yeni bir destek programı başlatılacak. Bu program, yaşlıların toplumdaki aktif katılımlarını ve sosyal refahını artırmayı amaçlamaktadır.

Bakan Göktaş, YADES programı aracılığıyla aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikasını sürdürüyor ve Türkiye'deki toplam nüfusa oranının %10.2 olduğunu belirtti. Kurum bakımı hizmetleri yanında, evde bakım ve gündüz bakım gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca, yaşlıların ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ve evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler yürütüyoruz."

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Türkiye, yaşlı nüfusun refahını artırmak için önemli girişimler yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılında yaşlı vatandaşlar için 11 milyon 278 bin liralık bir bütçe ayrıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, 42 belediyede geçtiğimiz 8 yıl içinde 45 milyon TL finansman desteği ile 74 projenin 128 bin 691 yaşlımıza ulaştığını belirtti. Yaşlıların toplum içinde korunması ve desteklenmesine yönelik yeni projeler için YADES 2024 başvurularının başladığını belirtti. Bu yılki YADES programı için bakanlık 11 milyon 278 bin lira ayırmıştır.

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65 yaş ve üzeri vatandaşların refahını artırmak için ayrılan bütçeye ilişkin olarak Bakan Göktaş, "8 yılda toplam 45 milyon TL finansman desteği sağladık." Bu kapsamda, 8 yıl boyunca 42 belediyede 74 projenin uygulanmasıyla 87 bin 987 hanede 128 bin 691 yaşlıya ulaştık. YADES 2024 başvuruları ise başladı. Yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projeler değerlendirilecek. YADES için bu yıl bakanlığımızca 11 milyon 278 bin lira hibe edildi.