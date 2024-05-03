Emekliye 3 bin liralık müjde! Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı nedeniyle hesaplarına yatırılacak emeklilik ikramiyelerinin artmasını beklerken, aynı zamanda emekli maaşlarının artmasını bekliyor. Emeklilik ikramiyesi ne kadara mal olacak ve hesaba ne zaman yatırılacak?

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Emekliye 3 bin liralık müjde! Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli vatandaşı, asgari emekli maaş tutarının 10 bin lirada kalması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Bu nedenle, emekli maaşı zammına ilişkin beklentilerini temmuz ayına erteledi. Bununla birlikte, emekliler Kurban Bayramı öncesi emeklilik ikramiyelerinin ödenmesini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli ikramiyelerini emeklinin hesabına aktaracak. 2023 yılında hesaba bayram ikramiye ödeneği olarak 2 bin lira yatırıldı. Bu yıl SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olanların bayram ikramiyesi %50 artarak 3 bin liraya yükseldi.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı sırasında 3 bin lira ikramiye ödeneği alan emekliler, Kurban Bayramı sırasında da aynı miktarda ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran'da başlayacak. Bonus, Ramazan tatilinde olduğu gibi bayramdan bir hafta önce hesaba yatırılmalıdır.

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Emekliler, mobil ödemeler ve bayram ikramiyeleri hakkında bilgi almak için elektronik yönetim sisteminden başlatılan uygulamayı kullanıyor. Emekliler, SSK'nın resmi internet sitesinde T.C. kimlik numarası ve şifreyi kullanarak bayram ikramiyesi ile ilgili tüm ayrıntıları öğrenebilir.

e-Devlet sistemine giriş yapanlar, "Emeklilik Bayram İkramiyesi" veya "Seyyanen Ödeme Talebi" kelimelerini sağ üstteki arama çubuğuna yazarak ikramiyelerini görebilirler. Bonus talepleri telefonla veya web üzerinden de yapılabilir.

Maaşların ödendiği bankalar, ikramiyeleri ödeyecek. Emekliler, ikramiyelerinin ödenip ödenmediğini öğrenmek için mobil bankacılık kullanarak bakiyeyi kontrol edebilir. Aynı şekilde banka müşteri hizmetleri sorgulanabilir.

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