'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısının, ilginç isteği gündem oldu!

ATV kanalının en sevilen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' ilginç yarışmacıları konuk etmeyi devam ediyor. Bu hafta programa katılan bir yarışmacı Kenan İmirzalioğlu'dan ilginç isteklerde bulundu...

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'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısının, ilginç isteği gündem oldu!

ATV kanalının en sevilen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' ilginç yarışmacıları konuk etmeyi devam ediyor. Bu hafta programa katılan bir yarışmacı Kenan İmirzalioğlu'dan ilginç isteklerde bulundu...

ATV' nin yıllarca süren 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışma programı ilginç anlarla da gündeme geliyor. Yarışmaya Erzurum'dan katılan dört çocuk babası Yasin Gülgarip adlı yarışmacı hobilerinden bahsederken, dizi ve sinema aşığı olduğunu dile getirdi. Dizilerde figüranlık yaptığını söyledi. Bu sohbetin üzerine, Kenan İmirzalioğlu'nun elinden tutması durumunda oyunculuk anlamında daha iyi yerlere geleceğini ifade ederek:

''Hobilerim var. Ben biraz dizi ve sinema aşığıyım. Oyüzden bugün buradayım, Sizin de ayrı bir hayranınızım. Dizilerde faklı figüranlık yapıyorun gerek konuk oyuncu gerek diyologlu oyuncu olarak gidiyorum. Oyunculuğu seviyorum. Daha güzel konumlara gelsem daha güzel işimi yaparım diye düşünüyorum. Sizin gibi bir ağabeyimiz, değerli dostumuz elimizden tutarsa güzel bir yerlere getirirse neden olmasın.''

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısının, ilginç isteği gündem oldu!

Bu sözleri İmirzalioğlu şu sözlerle cevapladı:

'Elimizde yer kalmadı Yasin bey' diyerek kahkaha atmasının ardından, 43 yaşındaki yarışmacının 49 yaşındaki İmirzalioğlu'na:

' Küçüklüğümden beri sizi takip ediyorum, sizin hayranınızım' demesi Kenan İmirzalioğlu ve stüdyoda bulunan konukları kahkahalara boğdu.

İmirzalioğlu: 'Yasin bey çekinmezseniz babamda küçüklüğünden beri sizi takip ediyordu diyeceksiniz' dedi.

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısının, ilginç isteği gündem oldu!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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