İran'da 3 günlük yas başladı! Hayatını kaybeden devlet adamları için cenaze töreni yapılıyor

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki üst düzey yetkililer için ilk cenaze töreni saat 9.30'da başladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için birkaç farklı noktada resmi törenler düzenlenecek.Bu törenlerin ilki, Tebriz'de yerel saatle 9.30'ta başladı.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcılarından Muhsin Mansuri, Reisi'nin cenazesinin Tebriz'deki törenin ardından Kum kentine götürüleceğini söyledi.Kum'daki dini törenlerin ardından cenazeler yarın başkent Tahran'a getirilecek ve ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in yöneteceği bir tören de burada yapılacak.
Reisi'nin naaşı ise, 23 Mayıs Perşembe günü memleketi Meşhed'te toprağa verilecek. Reisi, İmam Rıza'nın türbesinin yanına defnedilecek.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber