Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında açıklamalarda bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisini grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Küresel vicdan İsrail'e karşı baskısını arttırmalıdır. Uluslararası toplum ve kuruluşlar barış için devrede olmalıdır. Durdurulması gereken ülke İsrail'dir. Gördüğümüz kadarıyla İsrail hükümetinde bir yanılma söz konusudur. Protestolar yoğunluk kazanmıştır. Savaş ve insanlık suçları nedeniyle caniler için çemberin daraldığını görülmektedir. Gazze meselesi hem ahlaken hem dinen Türkiye'nin de meselesidir. Gazze düşerse sık sık ifade ettiğim üzere milli tehditler artacaktır. Siyonizmin kuklası bölücü terör örgütüdür.

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