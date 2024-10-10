Kayseri'de feci kaza: Öğretmenlerin içinde bulunduğu ticari araç kamyonla çarpıştı!

Kayseri'de öğretmenlerin içinde bulunduğu araç ticari araç kamyonla çarpıştı. Yaşanan feci kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü öğretmen 4 kişi yaralandı.

A.Ö. idaresindeki kamyon, Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda, Yahya Karaca’nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hafif ticari araçta bulunan ve öğretmen olduğu öğrenilen Hasan Kale’nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan öğretmenler O.M, C.Y. ve Ö.Ç. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Yahya Karaca da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölen Hasan Kale ile yaralı öğretmenlerin merkez Kocasinan ilçesine bağlı kırsal Mahzemin Mahallesi'nde bir okulda çalıştıkları öğrenildi.

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