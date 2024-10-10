Avcılar'da hareketli dakikalar! Bina bodrumunda gizlenen çuvalın içinden bakın ne çıktı!

İstanbul Avcılar'da akşam saatlerinde polisi harekete geçiren olay yaşandı. Yaşanan olayda bir binanın bodrumunda gizlenen çuvalın içerisinde 'Hafif tanksavar silahı' olarak bilinen 66 milimetrelik tek kullanımlık iki lav silahı olduğu görüldü.

İstanbul Avcılar'da bir binanın bodrum katında bulunan çuvalın içerisinde tek atımlık iki lav silahı bulundu. Polis ekiplerini harekete geçiren olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da akşam saatlerinde bina sakinlerinin fark ettiği olay, polis ekiplerini harekete geçirdi...

Denizköşkler Mahallesi'nde Hasan Çelebi Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir binanın bodrum katında temizlik yapılması için 2 kişi kullanılmayan malzemeleri dışarı çıkardı.

ÇUVAL İÇERİSİNE GİZLENEN İKİ LAV SİLAHI ÇIKTI

Bodrumdan çıkarılan 2 çuval ise yakındaki bir dükkana götürülerek içinde ne olduğuna bakıldı. Çuval açıldığında içindekinin 'Hafif tanksavar silahı' olarak bilinen 66 milimetrelik tek kullanımlık iki lav silahı olduğu görüldü.

Bunun üzerine polise bilgi verildi. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi.

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Ekipler, taşınabilir law silahlarına el koydu.

Olay yeri inceleme ekipleri de zırhlı araçla gelerek iş yeri ve lav silahlarının bulunduğu yerde kapsamlı çalışma yaptı. Olayla ilgili birkaç kişinin ifadesine başvurulurken, bir şüpheli de gözaltına alındı.

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