Köfte ve dönerinde domuz eti çıkan Köfteci Yusuf'un sahibi sırra kadem basarak ortalıktan kayboldu

Ünlü bir köfteci restoran zincirinde domuz eti tespit edildiği iddiası ortalığı karıştırmıştı. Dün akşam saatlerinde ortaya çıkan belgelere göre; birçok ilde şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un etlerinde domuz eti kullandığı ve mahkeme kararıyla bilginin paylaşılmasını engellediği ortaya çıktı.

DÖNERE DE KÖFTEYE DE DOMUZ ETİ KOYMUŞLAR

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerin ardından Köfteci Yusuf'tan alınan numunelerde domuz eti tespit edildi. 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde sonuçlanan iki farklı muayene ve analiz raporunda, numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlandı.

HELAL GIDA SERTİFİKASI ALMIŞTI

Yapılan incelemelerde, tek tırnaklı ya da kanatlı hayvan eti ise tespit edilemedi. İncelemeler pişmiş köfte eti ve dana eti dönerinden numune alınarak yapıldı. Pişmiş köfte etinden 300 gram, dana eti dönerinden 400 gram numune alındı. Raporlara göre her iki üründe domuz eti tespit edildi.

SAHİBİ SIRRA KADEM BASTI

'Helal Sertifika' ile ürünlerini satan firmanın firmanın sahibi Yusuf Akkaş ise olayın patlak vermesi sonrası sırra kadem bastı. Şirket avukatı ise konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini belirterek sessizliğini korumaya devam ediyor.

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KÖFTECİ YUSUF KİMİN?

1996 yılında İznik’te küçük bir dükkanda başlayan Köfteci Yusuf markası, bugün Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren dev bir restoran zincirine dönüştü. Bu büyümenin arkasındaki isim ise Yusuf Akkaş’tır. Köfteci Yusuf, günde 100 tona kadar et ve döner satışıyla Türkiye’nin en büyük köfte zincirlerinden biri haline geldi.

YUSUF AKKAŞ KİMDİR?

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, Bursa'nın İznik ilçesinde 1996 yılında küçük bir dükkanda köfte satışı yapmaya başladı. Özellikle seyahat edenler için bir durak haline gelen bu dükkân, kısa sürede büyük bir müşteri kitlesine ulaştı. Akkaş, markalaşma yolunda hızla ilerleyerek Türkiye genelinde birçok şube açtı. Uygun fiyatlarla kaliteli et ürünleri sunmayı hedefleyen Yusuf Akkaş, bugün devasa bir marka haline gelen Köfteci Yusuf’un tek sahibidir.

KAYNAK: HABERLER.COM