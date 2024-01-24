Kayseri’de çete operasyonu! İşsiz vatandaşları kullanarak yasadışı bahiste 223 milyon TL servet yaptılar!

Kayseri’de polis ekiplerinin bir çeteye yaptığı operasyonda ücret karşılığı anlaştıkları işsiz şahıslar adına bankalardan açtırdıkları hesapları ve çıkarttıkları GSM hatlarını kullanarak yasadışı bahis oynadıkları tespit edilen 27 kişi yakalandı.

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Kayseri’de çete operasyonu! İşsiz vatandaşları kullanarak yasadışı bahiste 223 milyon TL servet yaptılar!

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ücret karşılığı anlaştıkları işsiz şahıslar adına bankalardan açtırdıkları hesapları ve çıkarttıkları GSM hatlarını yasadışı bahislerde kullandıkları tespit edilen 27 kişi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden biri elleriyle kalp yaparak sevgilisine seslendi.

YAKALANAN PİŞKİN ŞÜPHELİLERİN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından ücret karşılığı anlaştıkları işsiz şahıslar adına bankalardan açtırdıkları hesapları ve çıkarttıkları GSM hatlarını yasadışı bahislerde kullandıkları tespit edilen şahıslara yönelik 5 ay süren teknik takipli çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda tespit edilen şüphelilerin son 9 ayda yaklaşık 223 milyon TL tutarında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Kayseri’de çete operasyonu! İşsiz vatandaşları kullanarak yasadışı bahiste 223 milyon TL servet yaptılar!

KAMERAYA BAKARAK KIZ ARKADAŞINA KALP İŞARETİ YAPTI

Ekiplerin yaptığı eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu, banka ve kredi kartları, GSM sim kartları ile ruhsatsız av tüfeği ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüphelilerden biri, elleriyle kalp işareti yaparak Yağmur isimli kız arkadaşına seslendi.

Kayseri’de çete operasyonu! İşsiz vatandaşları kullanarak yasadışı bahiste 223 milyon TL servet yaptılar!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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