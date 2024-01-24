Pendik Belediyesi yatırımları ile ilçede, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırdı

Pendik Belediyesi ilçeye çok sayıda sağlık yatırımı kazandırdı. Artan nüfusa paralel olarak gerçekleştirilen yatırımlarla ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesi arttı. Sağlık Bakanlığı ve hayırseverlerin desteğiyle son 4,5 yılda 6 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 1 hastane ek bina tamamlanarak hizmete sunuldu. 2 ASM ve 1 hastane ek bina inşaatı ise devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Cin Pendik Belediyesinin sağlık alanındaki yatırım ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Ertuğrulgazi ASM tamamlandı

Pendik Belediyesinin yer tahsisiyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Ertuğrulgazi ASM’nin inşası tamamen bitti. Fuar Sokak’ta yakında hizmete girecek ASM’de 8 hekim görev yapacak. Toplam inşaat alanı 457 m² ve iki kattan oluşan binada; danışma, muayene odaları (8 adet), gebe izleme, aşı-bebek izleme, acil müdahale ve muayene, emzirme odası ve bay-bayan ve engelli lavabo gibi fonksiyonlar bulunuyor.

Kaynarca ASM tamamlanmak üzere

Kaynarca Aile Sağlığı Merkezi, Pendik Belediyesi tarafından Sabırlı Sokak’ta yapılıyor. Tamamlanmak üzere olan ASM,iki kattan oluşacak. ASM’de 4 muayene odası, tıbbi müdahale odası, emzirme odası, laboratuvar, aşı-bebek izleme ve gebe izleme odası yer alacak. Kaynarca Aile Sağlığı Merkezi modern mimariyle bölgenin ihtiyacının karşılayabilecek şekilde toplamda 276 m2 alan üzerine yapılıyor.

Yeşilbağlar ASM’nin yapımına başlandı

Bir diğer ASM de Yeşilbağlar Mahallesi’ne yapılıyor. Ertuğrulgazi ASM’de olduğu gibi Pendik Belediyesinin yer tahsisiyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Yeşilbağlar ASM’de 8adet muayene odası yer alacak. Toplam 4 kattan oluşan 1.195 m²lik sağlık merkezinde tıbbi müdahale, gebe izleme, laboratuvar, aşı odası ve eğitim salonu birimleri de hizmet verecek.

Haberin Devamı

Pendik Devlet Hastanesi’ne ek bina yapılıyor

Pendik Belediyesi bir yandan da Pendik Devlet Hastanesi’ne ek bina yapıyor. Hastanenin artan hasta yükünü karşılayacak ek binada çok sayıda muayene odası ile lavabolar, tıbbi cihazlar için odalar bulunacak.

Tamamlanan ASM ve Poliklinikler

Çamlık ASM

Pendik 30 Nolu ASM (Fevzi Çakmak Mah.)

Kurtköy ASM

Pendik 29 Nolu ASM (Orhangazi Mah.)

Pendik 32 Nolu ASM (Yenişehir Mah.)

Ertuğrulgazi ASM

PDH Ateş Polikliniği

Yapımı devam edenler

PDH Ek Hizmet Binası (Devam Ediyor)

Kaynarca Yeni ASM (Devam Ediyor)

Yeşilbağlar ASM (Devam Ediyor)

Sevilen başkan Şadi Yazıcı, adaylığının ardından Tuzla’da büyük bir coşkuyla karşılandı!

Sakın bu yorumu okumadan altın alıp satmayın! İslam Memiş o haftayı işaret ederek altında yaşanacak çok kritik gelişmeyi duyurdu

İzmir’de aile katliamı! Öfkeli koca sokakta ailesine kurşun yağdırdı!

Hırsızlardan bıkan ev sahibinden ilginç önlem! Evin giriş kapasına betondan duvar ördü