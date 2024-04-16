Ticaret Bakanlığı'ndan önemli İsrail açıklaması! İhracat yasağı kapsamına 1019 ürün dahil edildi!

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yasak kapsamındaki 1019 ürünün ihracatının kesinlikle yapılmayacağını açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı'ndan önemli İsrail açıklaması! İhracat yasağı kapsamına 1019 ürün dahil edildi!

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yasak kapsamındaki ürünlerin ihracatının kesinlikle yapılmadığını bildirdi. Bakanlık, 1019 ürünün kısıtlama kapsamına dahil edildiğini duyurdu.icaret Bakanlığı, yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının kesinlikle yapılmadığını belirterek, "Kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan'dan önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle ya da kötü niyetle açıklanabilir." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan önemli İsrail açıklaması! İhracat yasağı kapsamına 1019 ürün dahil edildi!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği" yönündeki iddialara yanıt verildi.

Paylaşımda, "İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne 9 Nisan saat 09.00'dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail'e gönderilmelerinin kısıtlama kapsamına dahil edildiği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan'dan önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle ya da kötü niyetle açıklanabilir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman, her alanda, her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Ticaret Bakanlığı'ndan önemli İsrail açıklaması! İhracat yasağı kapsamına 1019 ürün dahil edildi!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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