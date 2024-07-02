Kayıp sanılıyordu, acı haberi geldi: Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cesedi elleri bağlı Porsuk çayında bulundu!

Kayıp olarak aranan, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun acı haberi geldi. Karasu'nun cesedi, elleri bağlı olarak Porsuk çayında bulundu.

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Kayıp sanılıyordu, acı haberi geldi: Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cesedi elleri bağlı Porsuk çayında bulundu!

Kayıp olarak aranan, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun acı haberi geldi. Karasu'nun cesedi, elleri bağlı olarak Porsuk çayında bulundu.

27 Haziran’dan itibaren kendisinden haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu’nun (59) Porsuk Çayı’nda ellerinden iple bağlanmış halde cesedi bulundu.

Kayıp sanılıyordu, acı haberi geldi: Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cesedi elleri bağlı Porsuk çayında bulundu!
Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen 27 Haziran’da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

PROFESÖRÜN CESEDİ BULUNDU

Polis ekiplerince bölgede yapılan aramalarda Prof. Dr. Karasu’nun Porsuk Çayı’nda cesedi bulundu. Ellerinin iple bağlandığı tespit edilen Karasu’nun ölümü ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘ cinayet’ soruşturması başlatıldı.

Kayıp sanılıyordu, acı haberi geldi: Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cesedi elleri bağlı Porsuk çayında bulundu!

Porsuk Çayı’ndan çıkarılan Karasu’nun cesedi, savcılık ve polis incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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