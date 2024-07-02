Son dakika! MİT'ten soluk kesen operasyon haberi: Zozan Baransson yakalandı!

MİT'ten soluk kesen operasyon haberi: PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlusu Zozan Baransson'u Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakaladı.

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Son dakika! MİT'ten soluk kesen operasyon haberi: Zozan Baransson yakalandı!


MİT, PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlusu Zozan Baransson'u Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Son dakika! MİT'ten soluk kesen operasyon haberi: Zozan Baransson yakalandı!

MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson’ı Mardin Nusaybin’de yakaladı.

Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde uzun süredir takip edilen Baransson gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

Son dakika! MİT'ten soluk kesen operasyon haberi: Zozan Baransson yakalandı!

PKK/KCK tarafından İsveç’in NATO’ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Baransson, gözaltı sürecinde PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri inkar etti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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