Son dakika! MİT'ten soluk kesen operasyon haberi: Zozan Baransson yakalandı!



MİT, PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlusu Zozan Baransson'u Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson’ı Mardin Nusaybin’de yakaladı.

Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde uzun süredir takip edilen Baransson gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

PKK/KCK tarafından İsveç’in NATO’ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Baransson, gözaltı sürecinde PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri inkar etti.

Yaz geldi, sezon açıldı, soluğu tatil beldelerinde alan ünlüler kabak çiçeği gibi açıldı, İşte objektiflere yansıyanlar...

Bakan Güler'den önemli açıklamalar: Tüm birimlere talimat verildi!

Bu görüntü izlenme rekoru kırıyor! Şahin'den yavrusunu yiyen Kargaya ders niteliğinde intikam