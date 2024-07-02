İzmir Metrosu'nda yürekleri ağıza getiren o görüntüler ortaya çıktı!

İzmir Metrosu'nda yürekleri ağıza getiren o görüntüler ortaya çıktı! 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazası kameraya işte böyle yansıdı.

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İzmir Metrosu'nda yürekleri ağıza getiren o görüntüler ortaya çıktı!

İzmir Metrosu'nda yürekleri ağıza getiren o görüntüler ortaya çıktı! 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazası kameraya işte böyle yansıdı.

İzmir Metro Üçyol Metro İstasyonu'nda, 11 kişinin arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu düşerek yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İzmir Metrosu'nda yürekleri ağıza getiren o görüntüler ortaya çıktı!

Edinilen bilgiye göre, dün, Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Bu esnada merdiveni kullanmakta olan vatandaşlardan 11’i dengesini kaybederek düşmüştü.

İzmir Metrosu'nda yürekleri ağıza getiren o görüntüler ortaya çıktı!

DÜŞMEMEK İÇİN DİRENDİLER AMA OLMADI

Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, metro istasyonunu kullanan vatandaşların, yürüyen merdivenin durup hızlıca geri sarması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektikleri ve bir süre sonra da vatandaşların düştüğü yer aldı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 11 vatandaş, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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