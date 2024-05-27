Katı kişi sendromuyla mücadele ediyor: Ünlü şarkıcı Celine Dion kimdir?

Kanadalı Fransız şarkıcı Celine Dion'un Instagram'da katı kişi sendromu (SPS) hastası olduğunu açıklamıştı. İtirafının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Nadir nörolojik bozukluk kas sertliğine ve ağrılı kas spazmlarına neden oluyor.

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Dion'un bu zayıflatıcı sağlık durumuyla devam eden mücadelesi, onun 4 Şubat'ta 2024 Grammy'lerine katılmasını ve yılın albümü için son ödülü sunmasını engellemedi.

Dion, "Hepinize teşekkür ederim, sizi seviyorum. Burada olmaktan mutluyum derken bunu gerçekten tüm kalbimle söylüyorum”açıklamasıyla öne çıktı.

SAHNEYİ VE TAKİPÇİLERİMİ ÖZLÜYORUM

56 yaşındaki pop yıldızı aynı zamanda yeni bir belgesel ile insanların karşısına çıkacak. Kendi hayatını anlatacak olan Dion, son olarak bir röportajda şunları söyledi;

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“Çok nadir görülen bir nörolojik bozukluk teşhisi kondu ve bunu daha önce söylemeye hazır değildim ama şimdi hazırım. Bir gösteriyi iptal etmek zor. Her gün çok çalışıyorum ama kabul etmeliyim ki bu bir mücadele. İnsanları, sahneyi çok özlüyorum. Koşamazsam, yürürüm. Yürüyemezsem, sürünürüm. Ama durmayacağım.”

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CELİNE DİON KİMDİR?

Celine Dion, 30 Mart 1968'de Montréal'e 50 kilometre uzaklıktaki küçük bir kasaba olan Charlemagne, Québec'te doğdu. Thérèse Tanguay ve Adhémar Dion'un 14. çocuğuydu. Dion ailesi mütevazı bir aileydi. Ev çocuklarla doluydu ve Celine'in annesi bir çekmeceyi uyumak için kullandığı biliniyor.

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Dion’un ilk serüveni küçük yaşta başladı. 12 yaşında, annesi ve erkek kardeşi Jacques'in yardımıyla ilk şarkısını yazdı: "Ce n'était qu'un rêve." Ama kesinlikle sadece bir rüya değildi! Ve annesi sayesinde bu rüya gerçeğe dönüşmeye başladı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

19 Haziran 1981'de Celine Dion, Michel Jasmin'in talk show'unda ilk kez televizyonda şarkı söyledi. Herkes onun ileri gideceğine ikna olmuştu ama kimse ne olacağını hayal edemedi.

İlk ödülünü Dion, 1982'de Tokyo'daki Dünya Popüler Şarkı Festivali'nde aldı. 1990'da Dion ilk İngilizce albümü Unison'ı çıkardı. 21. yüzyılın başında Dion, ailesine odaklanmak için kariyerinden bir ara verdi.

Daha sonrası dönüşü muhteşem oldu. Dion'un sonraki kayıtları arasında İngilizce Mucize (2004) ve Taking Chances (2007) ve Fransızca 1 fille & 4 türleri (2003; “1 Girl & 4 Guys”) ve D'elles (2007; “About Them”) yer aldı. Dion'un artık on yıl önce olduğu baskın kültürel güç olmamasına rağmen, 2007'de albümlerinin dünya çapındaki satışlarının 200 milyonu aştı.

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