Elon Musk kabineye girecek mi? ABD'de seçimler sonrası gözler kabineye girecek isimlerde! İşte kabineye girmesi beklenen isimler

YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI İÇİN ADAYLAR

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, daha önce de Trump'ın Dışişleri Bakanlığını yapmış olan Mike Pompeo'nun adı yeni kabinede de aynı görev için geçiyor.

Trump'a yakınlığıyla bilinen Pompeo, 2017-2018 yıllarında Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörlüğünü de yürütmüştü.

Uzun yıllardır Florida Senatörü olarak Cumhuriyetçiler arasında güçlü yer edinen ve Trump'la yakın ilişkisi bulunan Marco Rubio'nun ismi de dışişleri bakanlığı için geçiyor.

Senatoda Dış İlişkiler Komitesinde de görev yapan ve özellikle Rusya, İran ve Çin konusundaki şahin çıkışlarıyla bilinen Rubio, olası bir teklif karşısında görev alabileceğini belirtmişti.

Bu isimlere ilaveten, Arkansas Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesi Tom Cotton, Trump döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini yürüten Robert O'Brien'ın, Trump döneminde ABD'nin Berlin Büyükelçisi olarak görev yapan Ric Grenell'in ve Tennessee Senatörü Bill Hagerty'nin isimlerinin de dışişleri bakanlığı veya ulusal güvenlik danışmanlığı için geçtiği kaydediliyor.