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Nijerya'da silahlı çete tam 50 kişiyi fidye için kaçırdı!

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, motosikletle gelen silahlı çete üyeleri, Gusau şehrine bağlı Wanke bölgesinde tarlada çalışanlara ateş açıp, 50 kişiyi fidye için kaçırdı.

Nijerya'da silahlı çete tam 50 kişiyi fidye için kaçırdı!
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, motosikletle gelen silahlı çete üyeleri, Gusau şehrine bağlı Wanke bölgesinde tarlada çalışanlara ateş açıp, 50 kişiyi fidye için kaçırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletle gelen silahlı çete üyeleri, Zamfara eyaletinin başkenti Gusau şehrine bağlı Wanke bölgesinde tarlalarda çalışanlara ateş açtı.

Nijerya'da silahlı çete tam 50 kişiyi fidye için kaçırdı!

Saldırıda hayatını kaybeden olmazken, çete üyeleri en az 50 kişiyi fidye için kaçırdı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Nijerya'da silahlı çete tam 50 kişiyi fidye için kaçırdı!

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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Kaynak:AA

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