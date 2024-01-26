Kardeş kardeşe bunu da yaptı! Ağabeyi para vermedi diye iş yerini kundakladı!

Adana’da yangında küle dönen sünger imalathanesini, iş yeri sahibinin kardeşinin para alamadığı için kundaklandığı ortaya çıktı.

Olay, 24 Ocak günü Yüreğir ilçesinde Mobilyacılar Sitesinde sünger imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, işyerinden alevler yükselmeye başladı. Bunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında işyeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

“YÜREĞİR POLİSLERİ KUNDAKLAMAYI ORTAYA ÇIKARDI”

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri sünger imalathanesinde çıkan yangının kundaklama olduğunu belirledi. Polis kundaklamayı işyeri sahibinin kardeşi Yahya B.'nin (30) gerçekleştirdiğini tespit etti. Yüreğir devriye ekipleri yangının çıktığı bölgeye yakın yerde Yahya B.'yi yakaladı.

“PARA VERMEYİNCE, TİNER DÖKÜP YAKTI”

Madde bağımlısı olduğu öne sürüle Yahya B.'nin, ağabeyi Halil Başkurt’tan para istediği, ancak ağabeyin kardeşinin uyuşturucu alacağını düşünerek parayı vermediği, bunun üzerine Yahya B.'nin tiner dökerek iş yerini ataşe verdiği öne sürüldü. Yahya B. emniyetteki ifadesinde işyerini kundakladığını kabul ederken,” Para istedim vermedi, kızdım ve yaktım” dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Yahya B.’nin ruhsatsız silah taşıma, hırsızlık, belgede sahtecilik, kasten yaralama ve uyuşturucu gibi birçok suçtan 19 farklı kaydı olduğu öğrenildi.

ABD'de ilk kez denendi! Mahkum çok zehirli bir gazla infaz edildi

Kastamonu’da feci yolcu otobüsü kazası: Yoldan çıkan araç tarlaya uçarak yan yattı

Elindeki demir kalıbı gerilim hattına çarpan inşaat işçisinin feci sonu!

Meteorolojiden o bölgelere uyarı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak? 26 Ocak Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları