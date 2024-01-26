ABD'de ilk kez denendi! Mahkum çok zehirli bir gazla infaz edildi

ABD'nin Alabama eyaletinde, cinayet suçundan dolayı idam cezasına çarptırılan Eugene Smith isimli bir mahkum, zehirli iğneyle idam edilemeyince, mahkeme nitrojen gazıyla idam edilmesine karar verdi. İdam ülke tarihinde bir ilk olurken Smith'in idamı bugün gerçekleşti. İnsan hakları örgütleri ise ayakta.

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ABD'de ilk kez denendi! Mahkum çok zehirli bir gazla infaz edildi

İdam cezasının uygulandığı ülkelerden biri olan ABD'de bir ilk yaşandı.

Cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan Eugene Smith isimli bir mahkum Alabama eyaletinde nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edildi.

DAMAR YOLU BULUNAMADIĞI İÇİN İDAM EDİLEMEMİŞTİ

Alabama hapishane sözcüsü Kelly Betts, özel bir maske takılarak nitrojen gazı soluması sağlanan Smith'in yerel saatle 20.25'te öldüğünü açıkladı. "Nitrojen hipoksisi" olarak bilinen yeni infaz uygulaması ABD'nin yanı sıra dünyada da bir ilk olarak kayıtlara geçti. 1989 yılında bir din adamının eşi olan Elizabeth Sennett'i kiralık katil olarak öldürmekten suçlu bulunan 58 yaşındaki Smith'e verilen idam cezası 2022 yılında zehirli iğne ile infaz edilmeye çalışılmıştı. Smith'in damar yolunun bulunamaması nedeniyle infaz ertelenmişti.

İNFAZIN DURDURULMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Nitrojen gazının ölüm cezasının infazında kullanılacak olması kamuoyunun farklı kesimlerinin tepkisini çekmişti. İnsan hakları savunucuları daha önce denenmemiş olan bu yönteme karşı çıkmıştı. Smith'in avukatının infazın durdurulması talebi de Federal Mahkeme tarafından reddedilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise daha önce kullanılmamış bir infaz yönteminin işkence ya da insanlık dışı uygulama anlamına gelebileceğini belirterek, nitrojen gazıyla infazın durdurulması çağrısında bulunmuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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