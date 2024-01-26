Kastamonu’da feci yolcu otobüsü kazası: Yoldan çıkan araç tarlaya uçarak yan yattı

İstanbul-Sinop seferini yapan yolcu otobüsü Kastamonu çıkışında yolun buzlanması nedeniyle kayarak kontrolden çıktı. Tarlaya çıkarak yan yatan obüste 6 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı. Yaralılardan 3 kişinin durumu ise ağır olduğu bildirildi.

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Kastamonu’da feci yolcu otobüsü kazası: Yoldan çıkan araç tarlaya uçarak yan yattı

Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyü mevkiinde yoldaki aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçarak yan yattı.

6 ÖLÜ, 33 YARALI VAR!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KASTOMUN VALİSİ DALLI: "OTOBÜS KAYARAK YOLDAN ÇIKMIŞ"

Kazanın ardından olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, şu açıklamada bulundu:

İstanbul’dan Sinop’un Ayancık ilçesine seferini yapan otobüsümüz, sabah saatlerinde burada kontrolden çıkarak devrilmiş. Maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 33 yaralımız var, 3’ünün durumu ağır olduğu bilgisi geldi. Yaralıların tamamı hastanelere ulaştırılmış durumda. Tedavi altındalar şu anda. Otobüs kayarak yoldan çıkmış. Arkadaşlarımız araştırıyor, kazanın neden kaynaklandığını netleştiriyorlar. Yolda tuzlama çalışması yapıldı, kar yağışından önce bu tedbirler alındı, belki buna rağmen tuzun az düştüğü yerler olabilir. Oradalar da buzlanma oluşmuş olabilir, bunu şu anda bilemiyoruz. Yapılan incelemenin sonucunda daha net bilgiler ortaya çıkacaktır.”

Kastamonu’da feci yolcu otobüsü kazası: Yoldan çıkan araç tarlaya uçarak yan yattı

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, kazayla ilgili şunları kaydetti:

"Bugün saat 05.50 sıralarında Kastamonu çıkışında İstanbul-Sinop seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 6 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 33 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kastamonu’da feci yolcu otobüsü kazası: Yoldan çıkan araç tarlaya uçarak yan yattı

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 yurttaşın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden şu paylaşımı yaptı:

“Kastamonu-Taşköprü karayolunda, İstanbul-Sinop seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.”

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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