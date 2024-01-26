Elindeki demir kalıbı gerilim hattına çarpan inşaat işçisinin feci sonu!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elindeki demir kalıbın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Feci olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yaban kırsal Mahallesi'nde inşaatta çalışan Mahsun Kurt'un (29) elindeki demir kalıp yüksek gerilim hattına çarptı. Akıma kapılan işçi, ikinci kattan yere düştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FECİ OLA Y KAMERAYA YANSIDI

İşçinin elektrik akımına kapılarak yüksekten düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SON VİDEOSUNU ÇEKTİ

Öte yandan işçinin son çektiği video da ortaya çıktı. Hayatını kaybettiği inşaatın üzerinde kendi görüntüsü ile birlikte inşaat ve çevrenin görüntülerini çeken Kurt'un bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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