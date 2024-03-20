Kâr vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kuyumcu yakalandı!

Bursa’da müşterilerinden kar payı vereceğini söyleyerek altınlarını emanet alan kuyumcu, yanındaki 2 kişi ile beraber altınları alıp kayıplara karıştığı iddia edilirken polisin aramaları sonucu 3 şüpheli yakalandı.

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Kâr vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kuyumcu yakalandı!

Bursa’da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek müşterilerinin altınlarını emanet aldı. Altınlarla birlikte kaçtığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bursa’da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek müşterilerinin altınlarını emanet aldı. Emanet aldığı altınlarla birlikte kaçan 3 şüpheliden Ö.K. ve İ.K. Bolu’da, M.K. ise Bursa’da yakalanarak gözaltına alındı.

Kar vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kuyumcu yakalandı!
Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde faaliyet gösteren kuyumcu İ.K. iddiaya göre, müşterilerine kar payı vereceğini söyleyip altın ve nakit para aldı. Geçtiğimiz hafta gece geç saatte içlerinde kuyumcunun sahibi İ.K.'nin de bulunduğu 3 kişi ellerinde çantalarla iş yerinden ayrıldı, bir daha da kuyumcu dükkanını açan olmadı. Paralarını almak için kuyumcuya gelen müşteriler iş yerinin birkaç gün boyunca açılmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kar vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kuyumcu yakalandı!

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube ekipleri, Ö.K. ve iş yeri sahibi İ.K.’yi Bolu’da, M.K.’yi ise Bursa’da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kar vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kuyumcu yakalandı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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