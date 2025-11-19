Kanseri yenen emekli öğretmen trafik magandasına yenik düştü!

Emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun, trafik kazası sonucu karşı sürücünün darbeleri sonucu yaşamını yitirdi. Bir hafta önce akciğer kanserini yendiği ortaya çıktı...

Giresun’un Keşap ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan kavgada emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun, karşı sürücünün darbeleri sonucu yaşamını yitirdi. Bir hafta önce akciğer kanserini yenen Coşkun’un ölümü ailesi ve ilçede büyük üzüntü yarattı. Olayın zanlısı tutuklandı.

Giresun’un Keşap ilçesinde 16 Kasım’da Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen kazanın ardından yaşanan tartışma, emekli öğretmen Abdullah Coşkun’un hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Trabzon yönüne ilerleyen İlhan İhtiyaroğlu ile Abdullah Coşkun’un araçlarının çarpışması sonrası taraflar arasında sözlü atışma çıktı. İddiaya göre tartışma, kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü ve Coşkun aldığı darbelerle yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 68 yaşındaki sürücü kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan İhtiyaroğlu, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede “neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Coşkun’un cenazesi, Giresun’un Tirebolu ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Olay, bölge halkında geniş yankı uyandırdı.

KANSERİ YENDİKTEN BİR HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Abdullah Coşkun’un ölümü, yalnızca yakınlarını değil görev yaptığı çevreyi de derinden sarstı. Coşkun’un üç yıldır süren akciğer kanseri tedavisinin, kızı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan’ın yürüttüğü süreçle kısa süre önce başarıyla sonuçlandığı öğrenildi. Eşiyle birlikte İzmir’den evlerine dönen Coşkun’un, sağlığına kavuşma sevincini ailesiyle paylaştığı görüntüler olaydan günler önce kaydedilmişti.

“BABAMIZ HASTALIKLA BAŞ ETTİ AMA BU SALDIRIDAN KURTULAMADI”

Coşkun’un eşi Hanife Coşkun, kazanın ardından yaşananları aktararak eşinin araçtan çıkarılıp darbedildiğini ifade etti. Kızı Ayşe Coşkun Beyan ise babasının kanseri atlattıktan sonra memlekete dönmek üzere yola çıktığını belirterek adalet çağrısında bulundu. Ailenin diğer fertleri de saldırının aniden geliştiğini, Coşkun’un sürüklendiğini ve aldığı darbeler sonucunda yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Kaynak: gzt

