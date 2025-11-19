Altın yeni güne yükselişle başladı: Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?19 Kasım 2025, haftanın üçüncü işlem gününde, gram altın, yarım altın, çeyrek altın, yarım altın seçenekleriyle yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları dün yayınlanan ABD işsizlik başvuruları verisi sonrası Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentilerin artması ile güne yükselişle başladı. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 4080 dolara kadar yükselirken şu sıralarda 4076 dolardan işlem görüyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşüyor mu, yükseliyor mu? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 19 Kasım gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...Altın fiyatları 19 Kasım Çarşamba günü yakından takip ediliyor. ABD'den gelen faiz indirimi sinyalinin zayıflamasıyla altın dördüncü günde de değer kaybetti. Uzmanlar 4 bin doları 'destek' olarak işaret etti. Ancak açıklanan ABD işsizlik verileri ile öğleden sonra altının onsu kayıplarını bir miktar geri aldı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 19 Kasım alış - satış tablosu...