  Altın yeni güne yükselişle başladı: Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın yeni güne yükselişle başladı: Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın yeni güne yükselişle başladı! Altını yatırımcıları yakından takip ediyor... Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...
Altın yeni güne yükselişle başladı! Altını yatırımcıları yakından takip ediyor... Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Kasım Çarşamba, güncel altın fiyatları...

Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?19 Kasım 2025, haftanın üçüncü işlem gününde, gram altın, yarım altın, çeyrek altın, yarım altın seçenekleriyle yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları dün yayınlanan ABD işsizlik başvuruları verisi sonrası Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentilerin artması ile güne yükselişle başladı. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 4080 dolara kadar yükselirken şu sıralarda 4076 dolardan işlem görüyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşüyor mu, yükseliyor mu? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 19 Kasım gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...Altın fiyatları 19 Kasım Çarşamba günü yakından takip ediliyor. ABD'den gelen faiz indirimi sinyalinin zayıflamasıyla altın dördüncü günde de değer kaybetti. Uzmanlar 4 bin doları 'destek' olarak işaret etti. Ancak açıklanan ABD işsizlik verileri ile öğleden sonra altının onsu kayıplarını bir miktar geri aldı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 19 Kasım alış - satış tablosu...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 5541 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5529 lira, en yüksek de 5555 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 5549 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 5716 liradan alınırken 5791 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın güne 4070 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4057 dolar, en yüksek de 4078 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 4069 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
9.366,00
9.366,00

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
18.731,00
18.882,00

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
36.863,54
37.591,37

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
37.349,00
37.643,00

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
37.381,47
37.675,95

ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
92.158,85
93.632,50

