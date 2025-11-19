Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 13 yıl sonra Suriye'ye büyükelçi! Nuh Yılmaz kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 13 yıl sonra Suriye'ye büyükelçi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Şam Büyükelçiliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz atandı. Peki, Nuh Yılmaz kimdir? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Şam Büyükelçiliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çıkan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında bazı atama ve görevden alma kararları yer aldı.

TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE 13 YIL SONRA BÜYÜKELÇİ

Atamalar arasında en dikkat çeken isim Nuh Yılmaz oldu. Türkiye, 13 yıl aradan sonra Suriye'ye büyükelçi atadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 3 hafta önce görevini tebliğ ettiği Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, resmen Şam Büyükelçisi oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Suriye Arap Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz atandı.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULUNDA ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bakanlıklarda ve üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alımlar oldu. Atanan ve görevden alınan bürokratların isimleri şöyle;Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve Üyeliklerine atamlar gerçekleştirildi. Başkanlığa Danıştay kontenjanından Zerrin Güngör, Üyeliklere ise Bakan kontenjanından Hakan Çavuşoğlu, Sayıştay kontenjanından Ali Karakaya, Yargıtay kontenjanından Ahmet Karayiğit, Müsteşar kontenjanından Kenan İpek, Büyükelçi kontenjanından Hasan Murat Mercan, Vali kontenjanından Esengül Civelek, İl Belediye Başkanı kontenjanından İbrahim Karaosmanoğlu, Öğretim Üyesi kontenjanlarından Prof. Dr. Erkan İbiş ve Prof. Dr. Muhammed Fatih Uşan ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu kontenjanından Sabri Hafif atandı.Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciğine Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem Cenk atandı.Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına aynı yer üyesi Osman İyişenyürek atandı. Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Abdurrahim Taş, Personel Genel Müdürlüğüne Yusuf Soner Çiftçioğlu getirildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Pınar Yavuzkanat görevden alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Feriha Mert görevden alındı ve yerine Hasan Boz atandı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk ve Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan görevden alındı. Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Bektaş, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Derya Bulut ve Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ahmet Dursun atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığında Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BÜNYESİNDE ATAMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığında ise Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Kaya, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına Ergin Toprak, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına Kutluhan Özdemir ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılıklarına Mesut Akdamar ile Fatih Özdemir atandı.Karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında 2 bin 410 kişi Vergi Başmüfettişliğine atandı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığında, Milli Savunma Bakanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığında ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş atamaları yapıldı.

NUH YILMAZ KİMDİR?

Nuh Yılmaz, 20 Mayıs 2024'ten 24 Ekim 2025'e kadar Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak göreve yaptı. Ağustos 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı olarak görev yaparken, aynı dönemde Haziran 2023'ten Mayıs 2024'e kadar Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak da çalıştı.Ağustos 2013-Haziran 2023 yılları arasında Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı'nda görev yaptı.Ocak 2013-Ağustos 2013 tarihleri arasında 24 TV'de Brifing Odası adlı programın yapımcılığını üstlendi.Eylül 2012-Ağustos 2013 arasında Star Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak görev yaptı. Aynı dönemde, Ocak 2012-Ağustos 2013 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak dersler verdi.Eylül 2012-Haziran 2013 arasında ise Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) bünyesinde misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü.Ağustos 2011-Şubat 2012 tarihleri arasında Al Jazeera Türk'te Kalite Güvence Başkanı olarak görev yaptı.Aralık 2008-Temmuz 2011 arasında SETA Vakfı Washington D.C. Ofisi Direktörlüğü görevini yürüttü. Bu dönemde ayrıca, Haziran 2010-Temmuz 2011 arasında ATV'nin Washington D.C. temsilciliğini, Eylül 2009 – Mayıs 2010 tarihleri arasında ise CNN Türk'ün Washington D.C. temsilciliğini yaptı.Eylül 2007 – Haziran 2008 arasında George Mason Üniversitesi'nde sözleşmeli öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalar yürüttü.Kasım 2006-Aralık 2008 tarihleri arasında Star ve 24 TV'nin Washington D.C. temsilciliğini üstlendi.2003-2007 yılları arasında George Mason Üniversitesi'nde, 2001-2003 yılları arasında Trent Üniversitesi'nde ve 1999-2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde öğretim asistanı olarak görev yaptı.2013-2016 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktora eğitimini tamamladı.2003-2015 yılları arasında ABD George Mason Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü'nde doktora adayı olarak bulundu.2001 yılında Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.2001-2003 yılları arasında Kanada Trent Üniversitesi'nde Teori, Kültür ve Politika alanında yüksek lisans eğitimine devam etti ancak bu programı tamamlamadı.1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden lisans diplomasını aldı.1994 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) Bölümü'nde başladığı lisans eğitimini ise tamamlamadı.2017 yılında Doğan Kitap etiketiyle yayımlanan İslam'da Resim Yasağı Söylemi adlı kitabın yazarı. Ayrıca 2011 yılında SETA Vakfı tarafından yayımlanan History, Politics and Foreign Policy in Turkey adlı kitabın editörlüğünü yaptı.1974, İstanbul doğumlu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

