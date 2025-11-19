  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklama: Zehirlenme vakaları artıyor, sokak lezzetleri mercek altında!

Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklama: Zehirlenme vakaları artıyor, sokak lezzetleri mercek altında!

Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklama: Böcek ailesindeki 4 kişinin ölümü soruşturuluyor, bu olayı tüm yönleriyle açıklığa kavuşturacağız... Sokak lezzetleri mercek altında alınıyor!

Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklama: Zehirlenme vakaları artıyor, sokak lezzetleri mercek altında!
Yayınlanma:

Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklama: Zehirlenme vakaları artıyor, sokak lezzetleri mercek altında!

Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklama: Böcek ailesindeki 4 kişinin ölümü soruşturuluyor, bu olayı tüm yönleriyle açıklığa kavuşturacağız... Sokak lezzetleri mercek altında alınıyor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zehirlenme vakalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklama: Zehirlenme vakaları artıyor, sokak lezzetleri mercek altında!

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Böcek ailesindeki 4 kişinin ölümü soruşturuluyor. Bu olayı tüm yönleriyle açıklığa kavuşturacağız.

Sokak lezzetleri mercek altında. Vatandaşlar gıdadaki uygunsuzluğu bize iletecek.

Zirai ilaçlar reçete ile alınacak. Önümüzdeki yıl bu sisteme geçiş yapılacak.

Gıda konusunda hazırlanan mobil uygulama yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacak.

Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklama: Zehirlenme vakaları artıyor, sokak lezzetleri mercek altında!

Altın yeni güne yükselişle başladı: Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?Altın yeni güne yükselişle başladı: Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz: 19 Kasım 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz: 19 Kasım 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin rapor açıklandı!
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin rapor açıklandı!
Genç mühendis ölüm kalım savaşı verirken kahveyi yapan çalışanın ilk ifadesi ortaya çıktı!
Genç mühendis ölüm kalım savaşı verirken kahveyi yapan çalışanın ilk ifadesi ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 13 yıl sonra Suriye'ye büyükelçi! Nuh Yılmaz kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 13 yıl sonra Suriye'ye büyükelçi! Nuh Yılmaz kimdir?
Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz: 19 Kasım 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...
Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz: 19 Kasım 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...
Böcek ailesini hastaneye götüren taksiciden korkunç açıklama: Kan kusuyorlardı!
Böcek ailesini hastaneye götüren taksiciden korkunç açıklama: Kan kusuyorlardı!
100 milyarlık kamu zararı: Altın operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı!
100 milyarlık kamu zararı: Altın operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı!
Devekuşu siyaseti CHP'yi bitirecek: 18 Kasım 2025 Salı, güncel gazete manşetleri...
Devekuşu siyaseti CHP'yi bitirecek: 18 Kasım 2025 Salı, güncel gazete manşetleri...