Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklama: Zehirlenme vakaları artıyor, sokak lezzetleri mercek altında!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zehirlenme vakalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;
Böcek ailesindeki 4 kişinin ölümü soruşturuluyor. Bu olayı tüm yönleriyle açıklığa kavuşturacağız.
Sokak lezzetleri mercek altında. Vatandaşlar gıdadaki uygunsuzluğu bize iletecek.
Zirai ilaçlar reçete ile alınacak. Önümüzdeki yıl bu sisteme geçiş yapılacak.
Gıda konusunda hazırlanan mobil uygulama yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacak.
