Kanser belirtisi önce tuvalette ortaya çıkıyor! Tuvalet alışkanlıklarınızı takip edin!

Sindirim sistemi kanserleri, kolon ve rektum kanseri gibi ilerleyen aşamalara kadar belirgin semptomlar göstermeyebilir. Sonuç olarak, tuvalet alışkanlıklarındaki herhangi bir değişiklik dikkate alınmalıdır. Kanser, özellikle dışkıda kan bulunması, ani kilo kaybı, uzun süren karın ağrısı veya ishal veya kabızlık gibi belirtiler gösterebilir.

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Erken tanı hayat kurtarır

Kanser teşhisi, tedavi başarısını önemli ölçüde artırabilir. Ulusal Sağlık Servisi'ne göre, bağırsak kanseri olan hastaların çoğu önce bağırsak semptomları gösteriyor. Hastaların yaşam kalitesi ve tedavi süreci, bu semptomların fark edilmesi ile olumlu yönde etkilenebilir.

Kanser riskini azaltmak için sağlıklı yaşam alışkanlıkları takip etmek çok önemlidir. Obezitenin kanser riskini artırdığı bilinmektedir, bu nedenle düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı bir diyet programı uygulamak çok önemlidir. İşlenmiş ve tütsülenmiş gıdalardan kaçınmak da kanser riskini azaltabilir.

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Son on yılda bağırsak kanseri ölüm oranları önemli ölçüde azalmış olsa da, erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu unutmamak gerekir. Kanserin belirtilerini bilmek ve düzenli olarak sağlık kontrolü yaptırmak, kanserle mücadelede önemli bir adımdır.